EUA impõem mais sanções ao Irã por ataques com mísseis

Secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin (à direita), anuncia novas sanções contra o Irã ao lado do secretário de Estado, Mike Pompeo 10/01/2020 REUTERS/Kevin Lamarque

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos impuseram mais sanções ao Irã nesta sexta-feira em retaliação por seu ataque com mísseis contra as forças norte-americanas no Iraque nesta semana e prometeram apertar ainda mais a economia iraniana se o governo daquele país continuar engajado no que Washignton descreve como atos terroristas.

Os alvos das sanções incluem os setores manufatureiro, de mineração e têxtil do Irã, além de autoridades iranianas que, segundo Washington, estavam envolvidas no ataque de 8 de janeiro.

As sanções foram anunciadas pelo secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, ao lado do secretário de Estado, Mike Pompeo, na Casa Branca.

As tensões entre Washington e Teerã aumentaram desde que o presidente Donald Trump retirou unilateralmente os EUA do acordo nuclear do Irã em 2018 e começou a reimpor sanções que foram relaxadas sob o pacto.

Reportagem de Daphne Psaledakis e Doina Chiacu