Mattis assina ordem de retirada de tropas dos EUA da Síria

WASHINGTON (Reuters) - O demissionário secretário de Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, assinou uma ordem retirando as forças dos EUA da Síria, disse uma porta-voz do Departamento de Defesa nesta segunda-feira, dando sequência à decisão do presidente Donald Trump que contribuiu para a renúncia de Mattis na semana passada.

A assinatura, que era esperada, ocorreu depois que Trump anunciou na véspera que ele iria substituir Mattis dois meses antes do esperado, uma ação que autoridades dizem ter sido provocada pela raiva do presidente sobre uma crítica à sua política externa contida na carta de renúncia de Mattis.

“A ordem executiva para a Síria foi assinada”, disse um porta-voz do Departamento de Defesa em um email para a Reuters, sem fornecer detalhes operacionais.

Autoridades alertaram contra a definição de um prazo mas a retirada pode começar em semanas. Uma autoridade sênior disse que começaram a trabalhar em um plano específico.

Na quarta-feira, Trump disse que estava retirando as tropas dos EUA da Síria, citando o custo em termos de vidas de militares e dinheiro dos contribuintes.

Mattis, cuja defesa da OTAN e alianças tradicionais dos EUA sempre o colocava em choque com Trump, aconselhou contra a retirada da Síria -um dos fatores de sua renúncia ao cargo.

Mattis é bem-visto por republicanos e democratas e sua saída contribuiu para preocupações sobre o que muitos veem como uma abordagem imprevisível e unilateral de Trump para a segurança global.

Em sua carta de demissão, Mattis disse que iria deixar o cargo no fim de fevereiro para permitir que um sucessor fosse confirmado e participasse de audiências no Congresso e um importante encontro da OTAN.

Mas Trump, insatisfeito com a atenção dada à carta de Mattis, disse que o vice-secretário de Defesa Patrick Shanahan iria assumir como interino no dia 1º de janeiro.