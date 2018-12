Menina de 7 anos da Guatemala morre sob custódia de agentes de fronteira dos EUA, diz Post

Imigrantes da América Central são escoltados por agente de fronteira dos EUA após se entregarem em El Paso, no Texas 03/12/2018 REUTERS/Jose Luis Gonzalez

WASHINGTON (Reuters) - Uma menina de 7 anos da Guatemala morreu de desidratação e choque horas depois de ter sido posta sob custódia da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos, disse o jornal Washington Post na quinta-feira.

A menina e seu pai haviam sido detidos pelas autoridades imigratórias em 6 de dezembro no Estado do Novo México e faziam parte de um grupo de 163 pessoas que abordaram agentes dos EUA para se entregarem, relatou o Post.

Na manhã de 7 de dezembro a menina começou a ter convulsões, e socorristas descobriram que sua temperatura estava em 40 graus, disse o Post. Ela foi levada ao hospital, onde morreu, segundo o jornal.

A agência de Alfândega e Proteção de Fronteira não respondeu de imediato a um pedido de comentário da Reuters.

Uma porta-voz do Hospital Providence de El Paso, no Texas, para onde o Post disse que a criança foi levada, tampouco respondeu de imediato a um pedido de comentário.

Os nomes da menina e do pai não foram divulgados. A agência, que normalmente oferece alimento e água a imigrantes sob sua custódia, está investigando o incidente para saber se as diretrizes apropriadas foram seguidas, informou o Post.

A chefe do Departamento de Segurança Interna, que supervisiona a agência de Alfândega e Proteção de Fronteira, comparecerá diante do Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados na semana que vem, disse Jerry Nadler, a democrata mais graduada da entidade, no Twitter. “Exigiremos respostas imediatas para esta tragédia”, disse Nadler.

O presidente dos EUA, Donald Trump, fez do endurecimento da política imigratória um dos pilares de sua presidência e prometeu construir um muro ao longo da fronteira sul com o México.

Durante o verão local sua política imigratória de “tolerância zero”, que resultou na separação de crianças e pais na divisa, causou revolta nacional, e foi revertida em grande parte.

Por Makini Brice e Eric Beech