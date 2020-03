Autoridades dos EUA minimizam pânico do mercado por coronavírus e destacam força da economia

WASHINGTON (Reuters) - Autoridades do governo Trump tentaram neste domingo acalmar o pânico do mercado de que o coronavírus poderia causar uma recessão global, dizendo que houve exagero na reação pública e que as bolsas de valores se recuperariam devido à força subjacente da economia dos EUA.

O índice S&P 500 tombou 11,5% na semana passada, à medida que o novo vírus semelhante à gripe acelerava para além das fronteiras da China, a pior queda semanal desde a crise financeira global de 2008.

“O mercado de ações, que sofreu algumas quedas esta semana, voltará”, disse o vice-presidente Mike Pence, que lidera a resposta do governo ao vírus, ao “Meet the Press” da NBC.

“Os fundamentos dessa economia são fortes. Acabamos de ver alguns novos números surgirem confiança no mercado imobiliário e entre consumidores e otimismo empresarial. O desemprego está em um nível mínimo de 50 anos. Mais norte-americanos estão trabalhando do que nunca”, disse ele.

O vírus de rápida disseminação infectou cerca de 83 mil pessoas em mais de 50 países, com cerca de 70 casos diagnosticados nos Estados Unidos. Um homem do Estado de Washington nos seus 50 anos foi o primeiro norte-americano a morrer pelo vírus, disseram autoridades no sábado. Ainda não se sabe como ele contraiu a doença.

Rejeitando críticas de democratas de que o governo havia hesitado em sua resposta ao surto, Pence disse que o governo estava fazendo “todo o possível” para impedir a propagação do vírus e que estava “confiante” de que os Estados Unidos estão preparados.

O secretário de Saúde dos EUA, Alex Azar, disse à Fox News neste domingo que as pessoas estavma reagindo exageradamente à ameaça atual.

Ele acrescentou que durante uma reunião da força-tarefa de coronavírus da Casa Branca no sábado, o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, discutiu a reação negativa do mercado de ações, dizendo que grande parte disso foi motivada pela incerteza.