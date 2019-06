Trump vê "boas chances" de que um acordo de imigração seja firmado com México

WASHINGTON/CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na sexta-feira que havia uma “boa chance” de que os Estados Unidos conseguiriam chegar a um acordo com o México sobre a alta no número de migrantes em sua fronteira comum, embora o governo ainda trabalhe com um plano de impor tarifas sobre todos os produtos mexicanos na semana que vem.

07/06/2019 REUTERS/Carlos Barria

Mas segundo duas fontes mexicanas, as negociações enfrentavam dificuldades diante da demanda dos EUA de que o México aceitasse mais migrantes centro-americanos sob um conceito conhecido como “terceiro país seguro”.

Trump ameaçou impor as tarifas que se iniciariam com 5% no dia 10 de junho se o governo mexicano não aceitar fazer mais para combater o aumento de um fluxo de imigrantes centro-americanos que cruzam o México para tentar entrar nos Estados Unidos.

Agentes de fronteira dos Estados Unidos apreenderam mais de 132 mil pessoas que vieram do México em maio, o maior número mensal desde 2006.

As duas partes iniciaram um terceiro dia de negociações em Washington na sexta-feira para chegar a um acordo.

“Se conseguirmos fazer um acordo com o México, e há uma boa chance que conseguiremos, eles irão começar a comprar produtos agrícolas em altos patamares, começando imediatamente”, disse Trump no Twitter. “Se não conseguirmos o acordo, o México começa a pagar tarifas de 5% na segunda-feira!”

Autoridades têm dito que as negociações estavam centradas em imigração, e não no comércio. Entretanto, as exportações agrícolas dos Estados Unidos estariam entre as maiores atingidas caso o México impusesse tarifas em retaliação. O México é o principal importador de milho, trigo, carne de porco e laticínios dos Estados Unidos por volume.

O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, disse que é um erro para os Estados Unidos ligar imigração com comércio.

Marc Short, chefe de gabinete do vice-presidente norte-americano, Mike Pence, disse na sexta-feira que os EUA estavam preparando a notificação legal sobre as tarifas sobre bens mexicanos. “Você pode esperar que isso aconteça hoje”, disse Short na Casa Branca.

A notificação pode ainda ser suspensa no final de semana pelo presidente, disse Short. Trump volta a Washington nesta sexta-feira de uma viagem à Europa.

O México está tentando evitar que a imposição de tarifas venha a ocorrer.

“É um bom sinal que as conversas não foram interrompidas”, disse López Obrador a jornalistas na Cidade do México. “Há diálogo e um acordo pode ser atingido. Eu estou otimista que conseguiremos”.