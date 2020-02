EXCLUSIVO-EUA avaliam restrições em fronteira com México por ameaça de coronavírus

WASHINGTON (Reuters) - O governo do presidente norte-americano Donald Trump está considerando impor restrições de entrada na fronteira EUA-México para controlar a propagação do coronavírus nos Estados Unidos, de acordo com duas autoridades do Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS).

O governo do México informou na sexta-feira que detectou três casos de infecção por coronavírus em três homens que haviam viajado recentemente para a Itália, tornando o país o segundo na América Latina a registrar o vírus, que se espalha rapidamente.

A preocupação em conter o vírus na fronteira sul dos EUA surge quando o governo Trump também avalia possíveis restrições à entrada de viajantes de Coreia do Sul, Itália e Japão.

A Casa Branca ordenou na sexta-feira que o DHS elabore uma série de opções para responder a surtos nesses países, de acordo com uma das autoridades e um terceiro oficial do DHS, que pediram anonimato para discutir as deliberações.

Trump, um republicano que pretende ser reeleito em 3 de novembro, tem sido criticado pelos democratas pela resposta de seu governo ao surto. O presidente escreveu no Twitter neste sábado que realizaria 15h30 (de Brasília) uma coletiva de imprensa para discutir os mais recentes desenvolvimentos de coronavírus.