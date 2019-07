Pompeo se reúne com ministro das Relações Exteriores do México para discutir imigração e comércio

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, se encontrará com o ministro mexicano das Relações Exteriores, Marcelo Ebrard, neste domingo para discutir imigração e comércio, em meio a um aumento na tensão bilateral antes do prazo final de um acordo que removeu ameaças de tarifas sobre exportações mexicanas.

Sob o acordo de junho com os Estados Unidos, o México evitou tarifas punitivas em embarques mexicanos com destino aos EUA, prometendo conter o fluxo de imigrantes ilegais da América Central até 22 de julho.

A reunião na Cidade do México entre Pompeo e Ebrard ocorre um dia antes do final do período de 45 dias e em meio ao debate pelos parlamentares de um acordo comercial regional para substituir o atual Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta).

Se os Estados Unidos considerarem que o México não fez o suficiente para impedir o fluxo de imigrantes, os dois países devem iniciar conversas sobre a mudança de regras para que a maioria dos requerentes de asilo se candidatem a um refúgio no México, e não nos Estados Unidos.

O México há muito tem resistido à pressão dos EUA para aceitar o chamado status de “país terceiro seguro”.

A embaixadora mexicana em Washington, Martha Barcena, disse na quinta-feira que “dissemos repetidas vezes que não estamos prontos para assinar” qualquer acordo de país terceiro seguro.

Por Anthony Esposito