Secretário de Tesouro dos EUA espera novas negociações com a China para "futuro próximo"

Secretário Steven Mnuchin participa de Fórum Econômico Mundial, em Davos 22/1/2020 REUTERS/Denis Balibouse

DAVOS, Suíça (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, disse nesta sexta-feira que espera iniciar negociações com a China em uma chamada Fase 2 de um acordo comercial em breve, com Washington e Pequim tendo o mesmo entendimento.

“Minha aposta é que eles (China) vão considerar suspender outras tarifas como parte do seu programa de compras”, disse Mnuchin sobre o adicional de 200 bilhões de dólares em bens e serviços dos EUA que a China se comprometeu a comprar.

“Não vejo nenhuma diferença em nossas visões. Minha expectativa é que nós vamos começar conversações sobre a Fase 2 no futuro próximo”, afirmou em uma entrevista ao final do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.

A China teve uma presença discreta na reunião em Davos, com a maior parte do foco concentrado em uma disputa entre os EUA e a União Europeia em torno de um “tributo digital”, com Washington ameaçando retaliação se membros do bloco taxarem companhias americanas.

“Uma vez que haja um consenso, essas mudanças tributárias precisam ser implementadas em muitos locais, demandam legislação. Nós nos opomos a uma taxação que mire apenas companhias americanas”, disse Mnuchin.

Ao tratar do uso de sanções pelos Estados Unidos, Mnuchin disse que é uma estratégia que demanda escrutínio por causa do impacto potencial que pode ter sobre o dólar americano.

“As sanções aumentaram dramaticamente. Por um longo período de tempo nós temos que ter cuidado em como usamos isso, onde elas poderiam impactar o uso do dólar. Então levamos essa responsabilidade muito a sério”, afirmou.