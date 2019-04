Trump não desejava o mal com tweet sobre congressista muçulmana, diz Casa Branca

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não quis desejar nenhum mal em sua publicação no Twitter criticando comentários da congressista democrata Ilhan Omar sobre os ataques de 11 de Setembro de 2001, informou a porta-voz da Casa Branca Sarah Sanders neste domingo.

“Certamente o presidente não deseja o mal ou violência contra ninguém”, disse Sanders à emissora ABC News no programa “This Week”.

“Mas o presidente está certamente e deveria estar sempre cobrando a parlamentar por seu comentário e por seu histórico de comentários anti-semitas.”

Parlamentares do Partido Republicano de Trump acusam Omar de minimizar os ataques de 11 de Setembro, enquanto os críticos ao presidente dizem que ele tirou as palavras de Omar de contexto para alimentar um sentimento anti-muçulmano.

No sábado, Trump publicou em sua conta do Twitter um vídeo sugerindo que Omar, parlamentar pelo Estado de Minnesota, havia minimizado os ataques de 11 de Setembro de 2001. O vídeo juntava imagens dos ataques com um clipe de um discurso de Omar no mês passado no qual descrevia o ataque como “algumas pessoas fizeram algo”.

Diversos políticos democratas, incluindo os potenciais candidatos à presidência Bernie Sanders e Elizabeth Warren, condenaram o tuíte de Trump, dizendo que ele incitava o racismo e a violência direcionados a Omar no vídeo.

A presidente da Câmara dos Deputados Nancy Pelosi criticou no sábado o presidente por ter usado a memória “sagrada” do 11 de Setembro para fazer um ataque político.