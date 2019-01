Trump anuncia acordo para reabrir governo dos EUA até 15 de fevereiro

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante anúncio na Casa Branca, em Washington 25/01/2019 REUTERS/Kevin Lamarque

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que fechou um acordo com o Congresso sobre uma legislação que reabrirá o governo do país até 15 de fevereiro.

“Estou muito orgulhoso de anunciar hoje que chegamos a um acordo para acabar com a paralisação e reabrir o governo federal”, disse Trump na Casa Branca.

Trump disse, entretanto, que um comitê bipartidário de parlamentares se reunirá para discutir as necessidades de segurança nas fronteiras do país.

O fechamento do governo estava em seu 35º dia e estava ameaçando a economia, uma vez que centenas de milhares de trabalhadores federais ficaram sem o pagamento pela segunda vez nesta sexta-feira.

Na quinta-feira, o Senado norte-americano rejeitou dois projetos de lei sobre o fim da paralisação.

De um lado, Trump vinha insistindo em financiar um muro que quer construir na fronteira dos EUA com o México, enquanto a Câmara dos Deputados, liderada por democratas, se opunha à investida.

Os democratas na Câmara exigiram a reabertura do governo antes de qualquer negociação com Trump e seus aliados republicanos no Congresso sobre a segurança nas fronteiras.

Reportagem de Jeff Mason e Steve Holland