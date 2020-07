Pentágono impõe proibição de fato a bandeiras dos confederados em bases militares dos EUA

Cartaz de apoio ao presidente dos EUA, Donald Trump, ao lado de uma bandeira dos confederados em Virgínia, nos EUA 04/07/2020 REUTERS/Kevin Lamarque

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper, emitiu uma diretriz que adota uma proibição de fato à exibição da bandeira dos confederados em instalações militares norte-americanas em todo o mundo, ao autorizar somente certas bandeiras que promovem a união, de acordo com uma cópia do documento vista pela Reuters nesta sexta-feira.

A decisão pode aumentar a tensão entre Esper e o presidente dos EUA, o republicano Donald Trump, que citou a liberdade de expressão ao defender os norte-americanos que ostentam a bandeira dos confederados.

“As bandeiras que hasteamos precisam estar de acordo com os imperativos militares de boa ordem e disciplina, tratando todo o nosso povo com dignidade e respeito, e rejeitando símbolos polarizadores”, disse Esper no memorando.

A bandeira dos confederados foi usada por Estados secessionistas do sul que defendiam a manutenção da escravidão, e que perderam a Guerra Civil de 1861-65. O uso do estandarte pode ser ofensivo para muitos cidadãos, que o veem como um lembrete da escravização de negros norte-americanos e um símbolo da supremacia branca.

Apoiadores do símbolo dizem que ele representa a herança e a cultura do sul e que, assim como bases militares dos EUA batizadas em homenagem a generais confederados e estátuas em seu louvor, serve como memorial aos confederados mortos na Guerra Civil.

Trump, que é acusado de ampliar as tensões raciais intencionalmente como parte de sua campanha de reeleição, critica a profanação e a retirada de estátuas dos confederados e de outros ex-líderes do país para estimular sua base política.