Secretário de Defesa dos EUA nega retirada de tropas do Iraque

BAGDÁ/DUBAI (Reuters) - Os Estados Unidos não têm planos de retirar suas tropas do Iraque, disse o secretário de Defesa do país, Mark Esper, nesta segunda-feira, após reportagens da Reuters e de outros veículos de que haveria uma carta das Forças Armadas norte-americanas que informava autoridades iraquianas sobre o reposicionamento das tropas na preparação para a saída do país.

Secretário de Defesa dos EUA, Mark Esper, em Palm Beach 29/12/2019 REUTERS/Tom Brenner

É mais um episódio após o ataque ordenado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e executado por um drone norte-americano que matou o comandante militar iraniano Qassem Soleimani, visto amplamente como a segunda figura mais poderosa do Irã, atrás do líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei.

“Não há nenhuma decisão qualquer que seja de se deixar o Iraque”, disse Esper, quando indagado sobre a carta, acrescentando que não foram emitidos planos para preparar a retirada.

“Não sei o que é essa carta... Estamos tentando descobrir de onde vem isso, o que é isso. Mas não houve nenhuma decisão de sair do Iraque. Ponto.”

Os Estados Unidos têm cerca de 5 mil militares no Iraque.

A carta era apenas um rascunho mal redigido de documento que visava apenas destacar o aumento do movimento dos militares, disse a jornalistas o principal militar dos EUA.

“Mal escrita, implica retirada. Não é isso que está acontecendo”, disse a um grupo de repórteres o general do Exército dos EUA, Mark Milley, chefe do Estado-Maior, a um grupo de repórteres, enfatizando que não há planos de retirada.

A autenticidade da carta, endereçada à Junta de Operações combinadas do Ministério da Defesa do Iraque em Bagdá e assinada por um general norte-americano, havia sido confirmada à Reuters por uma fonte militar iraquiana.

Esper disse que os EUA seguem comprometidos em combater o Estado Islâmico no Iraque, ao lado de seus aliados e parceiros.

Vários helicópteros podiam ser ouvidos em Bagdá na noite de segunda-feira. Não estava imediatamente claro se isso foi um movimento relacionado. A carta dizia que forças da coalizão estariam utilizando helicópteros para efetuar a retirada.

Em Teerã, Khamenei chorou enquanto centenas de milhares de pessoas enlutadas tomavam as ruas de Teerã nesta segunda-feira para o funeral de Soleimani.

“Senhor, em deferência à soberania da República do Iraque, e como solicitado pelo Parlamento iraquiano e pelo primeiro-ministro, a CJTF-OIR vai reposicionar suas forças nos próximos dias e semanas para se preparar para o movimento adiante”, afirma a carta do general dos fuzileiros navais William H. Seely 3º, comandante-geral da coalizão militar contra o Estado Islâmico, liderada pelos Estados Unidos.

CJTF-OIR é a sigla em inglês da Junta Combinada de Força Tarefa - Operação Deteminação Inerente.

“Respeitamos sua decisão soberana de determinar nossa saída”, afirma a carta.

Os pedidos do Irã para que os Estados Unidos se retirassem da região ganharam tração no domingo quando o Parlamento do Iraque aprovou uma resolução convocando todas as tropas estrangeiras a se retirarem do país.

O primeiro-ministro interino do Iraque Abdel Abdul Mahdi disse ao embaixador norte-americano em Bagdá na segunda-feira que os dois países precisariam implementar a resolução, segundo disse o gabinete do premiê em nota. Não foi oferecido um cronograma para a implementação

A carta declarava que “durante esse período, haveria um aumento nas viagens de helicóptero para e ao redor da Zona Internacional (IZ) de Bagdá”. A Zona Internacional é o nome formal da altamente fortificada Zona Verde, onde ficam os principais edifícios governamentais e missões diplomáticas da capital iraquiana.