PESQUISA-Democratas querem impeachment de Trump mesmo colocando em risco 2020, mostra Reuters/Ipsos

NOVA YORK (Reuters) - A maioria dos democratas é a favor do impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mesmo que isso signifique enfraquecer as chances de seu partido reconquistar a Casa Branca na eleição de 2020, de acordo com uma pesquisa Reuters/Ipsos.

O levantamento, realizado na segunda e terça-feira, constatou que, embora o apoio ao impeachment se mantenha inalterado no geral entre todos os norte-americanos —permanecendo em 45% desde a semana passada— está aumentando entre os democratas. A oposição ao impeachment também caiu 2 pontos percentuais em relação à semana passada, para 39%.

Entre os que se identificam como democratas, 79% disseram que Trump deveria sofrer impeachment, alta de 5 pontos percentuais ante uma pesquisa semelhante realizada de 26 a 30 de setembro. Apenas 12% dos republicanos e cerca de 1 em cada 3 independentes apoiaram o impeachment, seguindo praticamente inalterado em relação à semana passada.

O apoio ao impeachment de Trump aumentou nas últimas semanas depois que uma autoridade de inteligência dos EUA não identificada fez uma denúncia acusando o presidente de pressionar a Ucrânia a envolver o democrata Joe Biden e seu filho em uma investigação de corrupção. Biden está disputando a indicação de seu partido para concorrer contra o republicano Trump na eleição do próximo ano.

A denúncia, classificada por Trump como uma “caça às bruxas” feita por seus inimigos políticos, foi apoiada desde então por um segundo delator não identificado que tem conhecimento mais direto do que o primeiro de algumas das alegações na denúncia, de acordo com os advogados da pessoa.

Trump, que diz que estava agindo com seu dever de erradicar a corrupção, afirmou na semana passada que a China também deveria investigar Biden.

Segundo a pesquisa, dois em cada três democratas também disseram que o Congresso deve buscar o impeachment, “mesmo que isso signifique que eles precisarão adiar esforços para aprovar leis que possam me beneficiar”.

E 55% dos democratas declararam que seus líderes partidários deveriam seguir pressionando pelo impeachment mesmo “se isso significar um processo demorado e caro que pode enfraquecer suas chances de conquistar a Presidência em 2020”.

A pesquisa Reuters/Ipsos foi realizada online, em inglês, nos Estados Unidos. Reuniu respostas de 1.118 adultos nos EUA, incluindo 454 que se identificam como democratas e 457 que se identificam como republicanos. O intervalo de credibilidade, uma medida de precisão, é de 5 pontos percentuais.