Governador da Virgínia se desculpa por foto racista

(Reuters) - O governador do Estado norte-americano da Virgínia, Ralph Northam, pediu desculpas na sexta-feira por uma foto no anuário de 1984 de sua escola de medicina na qual ele aparece com mais uma pessoa com fantasias racistas em uma festa, mas disse que ficará no cargo mesmo com a pressão crescente de correligionários democratas para que ele renuncie.

Northam indicou em um comunicado oficial que ele é uma das pessoas retratadas na foto, que mostra uma pessoa com o rosto pintado de preto ao lado de uma outra com a vestimenta do Ku Klux Klan.

O governador não identificou qual das pessoas era ele, e sua porta-voz não respondeu a questionamentos.

“Lamento profundamente pela decisão que tomei de aparecer como fiz nesta foto e pela dor que minha decisão causou então e agora”, disse Northam em seu comunicado.

Há um ano no cargo, Northam disse em um vídeo, depois publicado no Twitter, que “passou o último ano como seu governador na luta por uma Virgínia que funcione melhor para seu povo. Estou comprometido a continuar com a luta pelo restante do meu mandato e a corresponder às expectativas que colocaram em mim quando me elegi para servir”.

Entre os que pediram a renúncia imediata do governador estão quatro recém-anunciados candidatos democratas à presidência, Julian Castro e os senadores Kamala Harris, Cory Booker e Kirsten Gillibrand.

A senadora Elizabeth Warren, uma democrata que disse cogitar a disputa pela vaga do partido para a eleição presidencial de 2020, também comentou o assunto no Twitter.

“Essas imagens racistas são profundamente perturbadoras. Ódio e discriminação não têm lugar em nosso país e não devem ser tolerados, especialmente por nossos líderes —republicanos ou democratas. Northam deve renunciar”, disse Warren.

O jornal The Virginan-Pilot disse em seu site ter obtido uma cópia da foto na biblioteca da Escola de Medicina do Leste da Virgínia.

