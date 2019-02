Pompeo deu detalhes ao Congresso dos EUA sobre assassinato de Khashoggi, diz Departamento de Estado

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, forneceu uma atualização sobre a investigação do assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi ao Congresso dos EUA na sexta-feira, disse um porta-voz do Departamento de Estado.

O porta-voz não deu detalhes sobre o que Pompeo disse aos parlamentares.

O Congresso deu ao governo do presidente Donald Trump um prazo até 8 de fevereiro para entregar um relatório sobre quem é o responsável pela morte de Khashoggi e se Washington deve impor sanções e contra quem. Assessores parlamentares disseram que não receberam tal relatório da Casa Branca até o início da noite de sexta-feira.

Reportagem de Lesley Wroughton