Pete Buttigieg durante evento de campanha em New Hampshire 08/02/2020 REUTERS/Brendan McDermid

(Reuters) - O pré-candidato presidencial democrata Pete Buttigieg venceu por pouco o rival Bernie Sanders na disputa por delegados em Iowa, de acordo com informações divulgadas pelo Partido Democrata do Estado no domingo.

Resultados atualizados do caucus presidencial democrata em Iowa indicaram que Buttigieg receberia 14 delegados e Sanders, 12. Elizabeth Warren ganhou 8 delegados, Joe Biden recebeu 6 e Amy Klobuchar, 1.

Por Colleen Jenkins