Sanders vence primária de New Hampshire com ligeira vantagem sobre Buttigieg

MANCHESTER, Estados Unidos (Reuters) - Bernie Sanders venceu com vantagem estreita a primária democrata de New Hampshire na terça-feira, solidificando sua liderança da disputa interna do partido para definir quem enfrentará o presidente dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump, na eleição presidencial do país e desferindo um revés sobre o rival moderado Joe Biden, que ficou em uma frustrante quinta posição.

Bernie Sanders discursa em Manchester, New Hampshire 11/02/2020 REUTERS/Mike Segar

Pete Buttigieg, ex-prefeito de South Bend, em Indiana, que venceu Sanders por pouco na semana passada em Iowa, ficou na segunda posição, próximo de Sanders, depois de dividir o voto centrista com a senadora Amy Klobuchar.

Sanders, um senador progressista do vizinho Vermont, prevaleceu após afastar os ataques de rivais que alertaram que suas visões esquerdistas levarão o partido à derrota na eleição presidencial de 3 de novembro contra Trump.

“Essa vitória é o começo do fim para Donald Trump”, disse Sanders a simpatizantes na cidade de Manchester, localizada em New Hampshire.

Em um sinal da crescente rivalidade entre Sanders, de 78 anos e que se autoproclama um democrata socialista, e Buttigieg, um moderado de 38 anos, os simpatizantes de Sanders vaiaram e gritaram “Pete de Wall Street!”, quando o discurso pós-primária de Buttigieg apareceu no telão.

Também foi uma boa noite para Klobuchar, que se aproveitou de um impulso após bom desempenho em um debate na sexta-feira para terminar na terceira posição.

A senadora Elizabeth Warren, que era considerada uma das favoritas em New Hampshire há alguns meses, ficou em quarto, gerando mais dúvidas sobre sua viabilidade como alternativa progressista a Sanders.

Biden, ex-vice-presidente que já foi considerado o favorito para obter a indicação democrata, amargou sua segunda decepção seguida depois de ficar em quarto em Iowa.

Ele certamente enfrentará questões sobre a força de sua campanha e sobre sua capacidade de consolidar o apoio moderado contra uma crescente concorrência de Buttigieg e Klobuchar.

Biden também enfrenta a competição de Michael Bloomberg, o bilionário ex-prefeito de Nova York que decidiu não disputar as quatro primeiras primárias e despejar dinheiro em Estados maiores, como a Califórnia, que fará sua primária no dia 3 de março, na chamada “Super Terça”.

Sanders tinha 26% dos votos em New Hampshire e Buttigieg somava 25% com mais de 91% da apuração. Klobuchar somava 20%, Warren 9% e Biden 8%.

Os resultados não deram respostas claras aos democratas que tentam decidir quem é a melhor opção para desafiar Trump, se um moderado como Buttigieg, Klobuchar ou Biden, ou Sanders e Warren, senadora pelo Estado vizinho de Massachusetts.