Trump diz que Johnson, do Reino Unido, fará "ótimo trabalho" se for primeiro-ministro

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que está ansioso para trabalhar com Boris Johnson, o favorito a ser próximo primeiro-ministro do Reino Unido, e acredita que Johnson resolverá o Brexit.

“Falei com ele ontem. Eu acho que ele fará um ótimo trabalho. Acho que teremos uma ótima relação”, disse Trump a repórteres em evento na Casa Branca.

Em referência à premiê Theresa May, criticada por Trump repetidamente pelo modo como lidou com a separação do Reino Unido da União Europeia, o presidente norte-americano disse que “a primeira-minista anterior fez um trabalho muito ruim com o Brexit”.

“É um desastre e não deveria ser assim. Eu acho que Boris endireitará isso”, afirmou Trump.

Por Steve Holland