EUA e Taliban pausam negociação de paz para reunião entre rivais afegãos

CABUL (Reuters) - Representantes dos Estados Unidos e do Taliban decidiram, neste sábado, interromper uma longa negociação de paz por dois dias, enquanto no Catar ocorre uma reunião entre grupos afegãos rivais, disseram autoridades dos EUA e do Taliban.

Os lados em guerra começaram uma sétima rodada de negociações de paz na semana passada, com a meta de estabelecer um cronograma para a retirada de tropas estrangeiras, em troca de garantias do Taliban de que o Afeganistão não será usado como plataforma para ataques.

O enviado de paz dos EUA, Zalmay Khalilzad, que lidera as negociações com o Taliban para acabar com a guerra no Afeganistão, disse que a última rodada de discussões foram a “sessão mais produtiva” até agora.

“Ainda há trabalho importante para ser feito antes de termos um acordo”, disse ele, acrescentando que as negociações de paz serão retomadas em 9 de julho, após o diálogo afegão.

Um entendimento sobre o cronograma tem sido difícil de alcançar, mas em um sinal de progresso o Taliban concordou, como resultado de conversas paralelas, em conduzir discussões separadas com um grupo de delegados afegãos.

Para fechar um acordo de paz, representantes dos EUA demandam um cessar-fogo e que seja aberto um canal direto de comunicação entre o Taliban e o governo afegão.

Sohail Shaheen, porta-voz do escritório político do Taliban na capital do Catar, Doha, disse que o diálogo entre EUA e Taliban será retomado após a conferência de dois dias entre os afegãos.

