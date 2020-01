Estude economia, Greta, depois conversamos, diz secretário do Tesouro dos EUA

Ativista sueca do clima Greta Thunberg no Fórum Econômico Mundial 21/01/2020 REUTERS/Denis Balibouse

DAVOS, Suíça (Reuters) - Quando as desavenças entre o presidente norte-americano, Donald Trump, e a ativista do clima Greta Thunberg pareciam ter ficado para trás, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, lançou um novo golpe contra a jovem sueca nesta quinta-feira.

Questionado em uma coletiva de imprensa sobre o chamado de Greta para que se abandone os combustíveis fósseis, Mnuchin disse: “Ela é a economista-chefe?... Depois de estudar economia na faculdade, ela pode voltar e explicar isso para nós”.

A piada de Mnuchin ocorreu dois dias após Trump e Greta discutirem indiretamente no Fórum Econômico Mundial, na estação de esqui suíça de Davos. Depois que Trump disse que os EUA se comprometeram a aderir à iniciativa de plantar um trilhão de árvores, Greta respondeu que corrigir a crise climática não era apenas sobre árvores.

Antes de deixar Davos, no entanto, Trump pareceu demonstrar um breve sinal de paz, alegando que gostaria de ter visto a jovem ativista discursar.

Dirigindo-se à posição do governo Trump sobre o clima, Mnuchin disse que o posicionamento foi “incompreendido”.

“Existe uma verdadeira má interpretação da política dos EUA. Deixe-me ser muito claro: o presidente Trump acredita absolutamente em ar e água limpos e em um ambiente limpo”.

Por Alessandra Galloni e Balazs Koranyi