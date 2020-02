Tiroteio com mortes é relatado nas instalações da Molson Coors em Milwaukee

Policiais e agentes de emergência atuam durante tiroteio na sede da Molson Coors, em Milwaukee 26/02/2020 Mark Hoffman/Milwaukee Journal Sentinel/USA TODAY NETWORK via REUTERS

(Reuters) - A polícia de Milwaukee estava respondendo a um “incidente grave” na instalação da Molson Coors Beverage Co, nesta quarta-feira, e a mídia local informou ter ocorrido um grande tiroteio com várias vítimas.

O Milwaukee Journal Sentinel, citando fontes não identificadas, disse que sete pessoas morreram, incluindo o atirador. A reportagem não pôde ser confirmada imediatamente.

A emissora de televisão local WISN citou relatos não confirmados de pelo menos duas mortes.

Uma mensagem postada pelo Departamento de Polícia de Milwaukee no Twitter informou apenas que a polícia estava “investigando um incidente grave” e pediu ao público para “ficar longe da área”, perto do centro da cidade.

A polícia e os bombeiros não retornaram imediatamente telefonemas ou perguntas por email da Reuters.

A Molson Coors Beverage Co disse em um comunicado: “Existe uma situação ativa em nossa instalação em Milwaukee e estamos trabalhando em estreita colaboração com o Departamento de Polícia de Milwaukee. Nossa principal prioridade são nossos funcionários e forneceremos atualizações em conjunto com a polícia.”

Toda a sede da Molson Coors foi colocada sob um bloqueio de segurança, e a empresa afirmou aos funcionários em um email que o atirador estava localizado dentro ou perto de uma escada do segundo andar, informou o Journal Sentinel.

Imagens do local mostravam ruas próximas ao centro da cidade cercadas por vários veículos da polícia e dos bombeiros, enquanto trabalhadores da cervejaria eram escoltados dos prédios sob uma neve constante.

De acordo com o Journal Sentinel, a Molson Coors Beverage Co, que opera a MillerCoors, anunciou planos no outono passado de fechar um escritório em Denver e realocar centenas de empregos em Milwaukee. A publicação disse que a empresa agora tem 610 empregos em seu escritório corporativo em Milwaukee, além de 750 empregos em duas cervejarias na cidade.

Reportagem de Jonathan Allen em Nova York e Steve Gorman e Dan Whitcomb em Los Angeles