EUA dizem que 50 soldados foram diagnosticados com lesão cerebral traumática após ataque do Irã

Soldados dos EUA inspecionam local atingido por míssil do Irã em base iraquiana de Ain al-Asad 13/01/2020 REUTERS/John Davison

WASHINGTON (Reuters) - O Pentágono informou que 50 militares norte-americanos foram diagnosticados com lesão cerebral traumática após ataques com mísseis do Irã a uma base no Iraque no início deste mês, 16 a mais do que os militares haviam anunciado anteriormente.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e outras autoridades disseram inicialmente que o ataque do Irã em 8 de janeiro não tinha matado ou ferido nenhum membro dos serviços dos EUA.

“Até hoje, 50 militares dos EUA foram diagnosticados (com lesão cerebral traumática)”, disse o porta-voz do Pentágono, tenente-coronel Thomas Campbell, em comunicado sobre feridos no ataque à base aérea de Ain al-Asad, no oeste do Iraque.

Os sintomas de lesões concussivas incluem dores de cabeça, tontura, sensibilidade à luz e náusea.

Dos 50 feridos, 31 foram tratados no Iraque e retornaram ao serviço, incluindo 15 dos diagnosticados mais recentemente, segundo Campbell.

Dezoito do total foram enviados à Alemanha para avaliação e tratamento adicionais, e um foi enviado ao Kuweit e, desde então, voltou ao serviço, disse ele.

Na semana passada, Trump pareceu minimizar as lesões, dizendo que “ouviu dizer que eles tinham dores de cabeça e algumas outras coisas”.

Segundo dados do Pentágono, cerca de 408.000 integrantes do serviço foram diagnosticados com lesão cerebral traumática desde 2000.

O Irã disparou mísseis contra Ain al-Asad em retaliação pela morte de um alto general da Guarda Revolucionária, Qassem Soleimani, em um ataque de drones dos EUA no aeroporto de Bagdá em 3 de janeiro.

Reportagem de Idrees Ali