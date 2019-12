Trump diz que acordo comercial com a China será assinado "muito em breve" 

WEST PALM BEACH, Flórida (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no sábado que os EUA e a China iriam “muito em breve” assinar a chamada Fase Um do acordo comercial entre os dois países.

“Acabamos de conseguir um avanço no acordo comercial e iremos assiná-lo muito em breve”, disse Trump em um evento do grupo Turning Point USA na Flórida.

A Fase Um do acordo foi anunciada no início do mês como parte de uma iniciativa para encerrar a guerra comercial de retaliações entre as duas maiores economias do mundo, que estremeceu os mercados e atingiu o crescimento econômico global.

Sob o acordo, os Estados Unidos podem concordar em reduzir algumas tarifas em troca de um aumento nas compras chinesas de produtos agrícolas norte-americanos.

O secretário do Tesouro do país, Steven Mnuchin, disse na semana passada que o pacto seria firmado no início de janeiro, dizendo que o documento já havia sido traduzido e passava apenas por uma revisão técnica.