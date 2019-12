Trump critica atraso de impeachment na Câmara dizendo que é "tão injusto"

Por Alexandra Alper e Jan Wolfe

WEST PALM BEACH, Flórida (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou neste sábado a presidente da Câmara dos Deputados do país, Nancy Pelosi, por atrasar o envio dos artigos do impeachment contra ele ao Senado.

“É tão injusto”, disse Trump, dias após o impeachment ser aprovado na Câmara, durante um discurso a um grupo de estudantes conservadores, o Turning Point USA, dizendo que Pelosi havia adotado a estratégia pois ela “não tem um caso”.

“Estão violando a Constituição”, disse Trump, chamando Pelosi de “Nancy louca”.

A Câmara, controlada pelos democratas, votou no dia 18 de dezembro para impedir Trump, estabelecendo o cenário para um julgamento no Senado. Trump não deve ser condenado e removido de seu cargo pela Casa mais alta do Congresso, que é controlada por seu Partido Republicano. Uma maioria de dois terços dos votos no Senado é necessária para a condenação nas acusações do impeachment.

Republicanos e democratas estão em disputa sobre como o julgamento irá acontecer. Pelosi e outros democratas querem convocar os principais assessores de Trump como testemunhas e buscam garantias de que o julgamento irá acontecer em termos considerados justos por eles.

O líder republicano do Senado, Mitch McConnell disse que está trabalhando de perto com a Casa Branca na preparação do julgamento, levantando acusações dos democratas de que ele está ignorando seu dever em considerar as evidências de maneira imparcial.

Pelosi ainda não enviou o pacote do impeachment para o Senado em uma iniciativa para aumentar a pressão sobre os republicanos naquela Casa.