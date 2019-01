Trump diz que tem direito “absoluto” de declarar emergência devido a fronteira

Presidente dos EUA, Donald Trump, fala com jornalistas na Casa Branca 09/01/2019 REUTERS/Leah Millis

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que tem o direito de declarar uma emergência nacional se não conseguir chegar a um acordo orçamentário com o Congresso que inclua financiamento para um muro na fronteira sul do país.

Trump pediu que parlamentares aprovem uma legislação com recursos para garantir a construção de um muro na fronteira dos Estados Unidos com o México, horas antes de se encontrar com líderes do Congresso na Casa Branca.

Falando na Casa Branca, Trump disse que pode precisar optar por uma “maneira diferente” para seguir em frente com seu muito prometido muro, à medida que a paralisação parcial do governo chega ao 19º dia, se republicanos e democratas não conseguirem trabalhar juntos para solucionar o impasse.

Trump disse que não declarou uma emergência nacional durante discurso televisionado na noite de terça-feira porque acredita que um acordo com o Congresso é possível.

“Porque eu acredito que nós podemos chegar a um acordo e, se não conseguirmos, eu posso ir por esse caminho. Eu tenho o direito absoluto de declarar a emergência nacional se eu quiser”, disse Trump.

Reportagem de Roberta Rampton