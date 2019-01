Hambúrgueres à luz de velas: Trump serve fast-food para campeões de futebol americano universitário

Donald Trump serve fast-food para campeões de futebol americano universitário na Casa Branca 14/01/2019 Brad Mills-USA TODAY Sports

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizou na segunda-feira um banquete na Casa Branca perfeito para a situação de paralisação do governo: bandejas de prata cheias de hambúrgueres do McDonald’s e de embalagens brancas e vermelhas da lanchonete Wendy’s.

Normalmente, os chefs de cozinha da Casa Branca serviriam um menu muito mais elegante sob o austero olhar do retrato de Abraham Lincoln na sala de jantar da residência presidencial. Entretanto, eles estão de licença, ficando em casa sem receber enquanto Trump briga com o Congresso sobre o orçamento do governo federal.

A Casa Branca disse que o próprio Trump ofereceu o que descreveu como “a grande comida americana” para os convidados do Clemson Tigers, time campeão do campeonato universitário de futebol americano.

“Nós temos pizzas, temos 300 hambúrgueres, temos muitas, muitas batatas fritas, todas as nossas comidas favoritas”, disse Trump a repórteres, enquanto um funcionário da Casa Branca ainda trabalhando acendia velas.

“Eu quero ver o que estará aqui quando sairmos, porque não acho que será muita coisa”, disse Trump, antes dos jogadores, vestidos de terno, invadirem a sala e começarem a se servir.

Cerca de um quarto do governo federal norte-americano está paralisado há 24 dias, depois que Trump insistiu em uma promessa de campanha para construir um muro ao longo da fronteira do país com o México, exigindo 5,7 bilhões do Congresso para o projeto. Os democratas da Câmara rejeitam a demanda.

Reportagem de Roberta Rampton