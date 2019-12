O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. 11/10/2019. REUTERS/Yuri Gripas

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que as reuniões e discussão que os Estados Unidos estão tendo com a China no momento que estão indo bem.

As duas maiores economias do mundo estão trabalhando para chegar a um acordo de primeira fase e encerrar uma guerra comercial de 17 meses que tem prejudicado o crescimento global.

Por Jeff Mason