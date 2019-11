Trump ataca ex-embaixadora na Ucrânia que depõe em inquérito sobre impeachment

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou a ex-embaixadora norte-americana na Ucrânia Marie Yovanovitch em uma série de publicações no Twitter nesta sexta-feira, enquanto ela prestava depoimento em audiência sobre inquérito do impeachment.

Trump, alvo da investigação, disse que “tudo ficou mal nos lugares por onde Marie Yovanovitch passou”, destacando que “é um direito absoluto do presidente dos EUA indicar embaixadores”.

Os ataques no Twitter foram feitos depois de Yovanovitch ter defendido suas credenciais como diplomata de carreira e também sua luta contra a corrupção na Ucrânia.

O foco do inquérito de impeachment é um telefonema em 25 de julho, no qual Trump pediu ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, eleito em maio, para abrir as investigações.

Os democratas estão investigando se Trump abusou de seu poder retendo 391 milhões de dólares em ajuda de segurança dos EUA à Ucrânia como forma de pressão. O dinheiro, aprovado pelo Congresso dos EUA para ajudar um aliado dos EUA a combater os separatistas apoiados pela Rússia na parte oriental do país, foi posteriormente fornecido à Ucrânia.

Por Susan Heavey