Trump deve comparecer a Davos, mas chanceler do Irã cancela participação

GENEBRA (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve participar do Fórum Econômico Mundial em Davos na próxima semana, mas o ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, cancelou sua presença na reunião anual, informaram os organizadores do encontro de líderes políticos e empresariais.

Klaus Schwab, fundador e presidente-executivo do Fórum Econômico Mundial, concede entrevista coletiva em Davos 14/01/2020 REUTERS/Denis Balibouse

Os Estados Unidos mataram o comandante militar mais poderoso do Irã em um ataque de drone neste mês como parte de uma troca de ofensivas de ambas as partes que começou com a morte de um norte-americano no Iraque.

Embora Trump tenha participado do encontro realizado no resort alpino suíço em 2018, ele não compareceu no ano passado, e seu retorno ocorre em meio ao processo de impeachment que enfrenta no Congresso norte-americano.

O chanceler iraniano Zarif, que estava programado para participar, não está mais na lista das quase 3.000 pessoas confirmadas no evento.

“Temos que entender o cancelamento do ministro das Relações Exteriores do Irã, Zarif, diante do cenário de incerteza na região e o que está ocorrendo no Irã”, disse Borge Brende, presidente do fórum, em entrevista coletiva nesta terça-feira.

Nenhuma outra autoridade iraniana está na lista de participantes do fórum, que inclui os presidentes do Iraque e do Afeganistão.

Cerca de 53 chefes de Estado devem viajar aos Alpes suíços, incluindo a alemã Angela Merkel, bem como 35 ministros das Finanças e 30 ministros do Comércio, disseram os organizadores do encontro.

Entre os participantes estão o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, e o representante de comércio dos EUA, Robert Lighthizer. Ivanka Trump e seu marido, Jared Kushner, também estão na delegação dos EUA, de acordo com a lista de participantes.

Greta Thunberg, a ativista sueca do clima de 17 anos que desencadeou um movimento global de protestos contra as mudanças climáticas, retornará a Davos pelo segundo ano e participará de um debate chamado “Evitando um Apocalipse Climático”.

“O mundo está em estado de emergência e a janela para agir está se fechando rapidamente”, disse Klaus Schwab, fundador e presidente-executivo do fórum, a jornalistas, acrescentando que uma iniciativa pública-privada será lançada em Davos com o objetivo de “plantar 1 trilhão de árvores” até o final desta década”.