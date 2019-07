Democratas prometem acelerar inquérito sobre Trump após "vitória" com Mueller

WASHINGTON (Reuters) - Depois de clamarem vitória em duas audiências parlamentares de grande repercussão com o ex-procurador especial Robert Mueller na quarta-feira, democratas da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos prometeram seguir adiante com as investigações do presidente Donald Trump.

Ex-procurador especial dos EUA Robert Mueller durante audiência no Congresso 24/07/2019 REUTERS/Jonathan Ernst

As ações nos tribunais podem começar já na quinta ou sexta-feira, e a determinação dos democratas indica muitos meses mais de apurações parlamentares sobre Trump, seu governo e seus negócios privados.

A perspectiva de abertura de um processo de impeachment, no entanto, parece remota, e Trump buscará a reeleição em 2020.

Pouco depois de Mueller depor a dois comitês da Câmara sobre sua investigação sobre Trump e a interferência russa na política norte-americana, o presidente do Comitê Judiciário, Jerrold Nadler, disse que o colegiado irá aos tribunais nos próximos dois dias.

Ele disse que o comitê pleiteará a emissão de uma intimação para Don McGahn, um ex-conselheiro da Casa Branca, e pedirá à Justiça o material do grande júri relacionado ao inquérito Mueller. McGahn, testemunha de destaque no relatório final de 448 páginas de Mueller, se recusou a depor ao comitê de Nadler.

“As desculpas —não as chamarei de motivos— as desculpas que a Casa Branca dá para McGahn não depor... são as mesmas desculpas de todas as outras testemunhas de fatos. E se conseguirmos derrubar isso, derrubamos a obstrução”, disse Nadler em uma coletiva de imprensa com a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, e outros chefes de comitês.

Os democratas tinham esperança de que os depoimentos televisionados de Mueller aos Comitês Judiciário e de Inteligência atiçassem a opinião pública e dessem ímpeto à sua investigação do presidente republicano.

Embora Mueller tenha se recusado a se desviar de seu relatório e contestado algumas conclusões que os democratas tiraram de seu conteúdo, estes insistiram que seu depoimento ressalta indícios de que Trump tentou obstruiu o inquérito sobre a Rússia diversas vezes.

“Esta é uma grande vitória para a verdade e a possibilidade de justiça no país, porque a América finalmente pôde ver do que o procurador especial Mueller estava falando”, disse o deputado democrata Jamie Raskin aos repórteres.

Sua visão diferiu profundamente daquela de Trump, que disse aos repórteres após as sete horas de depoimento de Mueller que “os democratas não têm nada”, repetindo que o inquérito sobre a Rússia foi uma farsa e uma caça às bruxas.