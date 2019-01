Trump cancela ida a Davos por paralisação no governo dos EUA

10/1/2019. REUTERS/Carlos Barria

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou nesta quinta-feira seus planos de viajar no fim deste mês para participar do Fórum Econômico Mundial, na cidade suíça de Davos, em meio à atual paralisação parcial do governo norte-americano.

“Por causa da intransigência dos democratas sobre segurança na fronteira e da grande importância da segurança para a nossa nação, estou respeitosamente cancelando minha muito importante visita a Davos, na Suíça, para o Fórum Econômico Mundial”, escreveu Trump no Twitter.

Reportagem de Susan Heavey