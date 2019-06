Trump diz que Irã pode ter abatido drone dos EUA por engano

WASHINGTON/DUBAI (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, minimizou a participação do Irã no episódio do abatimento de um drone militar norte-americano na quinta-feira, dizendo que suspeitava que a aeronave tinha sido abatida por engano, e que “haveria uma grande diferença” para ele se a aeronave controlada remotamente fosse tripulada.

Enquanto os comentários pareceram sugerir que Trump não está disposto a escalar ainda mais as tensões no último episódio de uma série de incidentes com o Irã, o presidente norte-americano também avisou que: “Este país não aceitará isso.”

O Irã informou que o drone de vigilância Global Hawk, desarmado, estava em uma missão de espionagem sobre seu território, mas os EUA alegam que a aeronave foi abatida em espaço aéreo internacional.

“Eu acho que, provavelmente, o Irã cometeu um erro -eu imagino que um general ou alguém cometeu um erro ao abater aquele drone”, disse Trump a jornalistas na Casa Branca.

“Não tínhamos ninguém nesse drone. Isso faria uma grande diferença, digo a vocês, se houvesse alguém dentro isso teria uma grande, grande diferença”, disse Trump ao se encontrar com o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, no Salão Oval da Casa Branca.

Os Estados Unidos, que classificaram o incidente como um “ataque não-provocado” em espaço aéreo internacional, estão no meio de uma campanha para isolar o Irã e conter seus programas nuclear e de mísseis balísticos e para limitar seu papel em guerras regionais.

O incidente foi o último em uma série de episódios na região do Golfo, uma via crítica para o transporte e fornecimento mundial de petróleo, desde meados de maio, quando ataques atingiram seis petroleiros, colocando os governos iraniano e dos EUA em rota de confronto.

Não está claro como os Estados Unidos poderão responder ao incidente, e a presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, a principal democrata no Congresso, disse que o país não tem apetite para uma guerra contra o Irã.

“É difícil acreditar que foi intencional, se você quer saber a verdade. Eu acho que pode ter sido alguém que estava solto e estúpido naquele dia”, disse Trump, em referência ao abatimento da aeronave.

O governo Trump chamou importantes líderes parlamentares à Casa Branca para um briefing nesta quinta-feira sobre o Irã, segundo informou uma fonte familiarizada com a reunião.

O Irã nega envolvimento nos ataques a petroleiros, mas os temores globais sobre novos conflitos no Oriente Médio que poderiam interromper as exportações de petróleo provocaram saltos nos preços de petróleo bruto.

A Arábia Saudita, principal aliada dos EUA no golfo, disse que o Irã havia criado uma grave situação com seu “comportamento agressivo” e afirmou que consultaria outros países do Golfo Árabe sobre possíveis próximos passos.

