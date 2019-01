Trump diz que deve declarar emergência se não houver acordo sobre muro na fronteira

Presidente dos EUA, Donald Trump, dá entrevista coletiva antes de viajar para o Texas 10/01/2019 REUTERS/Carlos Barria

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que deve declarar emergência nacional para assegurar recursos para o muro ao longo da fronteira sul do país, caso não consiga chegar a um acordo com os democratas no Congresso para garantir o dinheiro.

Falando a repórteres na Casa Branca conforme se preparava para partir para visitar a cidade fronteiriça de McAllen, no Texas, no vigésimo dia de uma paralisação parcial do governo, Trump repetiu sua alegação de que ele tinha o direito de declarar uma emergência nacional sobre imigração.

Trump tem buscado 5,7 bilhões de dólares para o financiamento parcial do muro nas negociações com líderes do Congresso, mas os democratas têm se mantido firmes em sua oposição ao fornecimento de dinheiro para um muro de fronteira.

O impasse levou à paralisação de cerca de um quarto das agências federais dos EUA, quando o financiamento acabou no ano passado.

Se Trump declarar uma emergência em um esforço para redirecionar recursos aprovados pelo Congresso para outros fins provavelmente enfrentará contestações nos tribunais.

Reportagem de Steve Holland