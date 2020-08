Facebook remove postagem de Trump por desinformação sobre coronavírus

Imagem do logotipo do Facebook em dígitos binários. 18/3/2018. REUTERS/Dado Ruvic

(Reuters) - O Facebook removeu nesta quarta-feira um vídeo postado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no qual ele dizia que as crianças são “quase imunes” à Covid-19. A empresa disse que a publicação violava as regras sobre a compartilhamento de informações enganosas sobre o coronavírus.

“Este vídeo inclui afirmações falsas de que um grupo de pessoas é imune à Covid-19, o que representa uma violação de nossas políticas sobre desinformações prejudiciais”, disse um porta-voz do Facebook.

O porta-voz disse que foi a primeira vez que a empresa de redes sociais removeu um post de Trump por desinformação por conta do coronavírus.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido por comentários.

Reportagem de Elizabeth Culliford e Munsif Vengattil