Trump tem discutido demitir presidente do Federal Reserve, diz agência

TÓQUIO (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem cogitado demitir o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, publicou a Bloomberg neste sábado citando fontes.

A frustração de Trump com o chefe do banco central norte-americano cresceu após o aumento dos juros nesta semana e após meses de perdas nas bolsas de valores, segundo a agência de notícias, que atribuiu a informação a fontes a par do assunto.

Nos últimos dias, o presidente dos EUA cogitou diversas vezes em conversas privadas a possibilidade de demitir Powell, diz a reportagem, citando duas dessas fontes.

Um porta-voz da Casa Branca não quis comentar, nem a porta-voz do Fed, Michelle Smith, segundo a Bloomberg.

O Fed elevou as taxas de juros na quarta-feira pela quarta vez em 2018, e sinalizou “mais algum aumento gradual” nas taxas mais adiante.

Os mercados financeiros globais, incluindo os índices de ações em Wall Street, esperam por uma sinalização de maior alívio na política de juros daqui para frente.

O índice Dow Jones teve a pior semana desde a crise financeira de 2008, enquanto o Nasdaq consolidou uma tendência de baixa prolongada.

Qualquer tentativa de demitir Powell pode ser vista como um golpe contra a independência do Fed em relação ao governo.

Reportagem de Tomo Uetake