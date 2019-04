Escolha de Trump para Fed, Moore cita campanha de difamação

WASHINGTON (Reuters) - O escolhido do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para ocupar um lugar vago no Federal Reserve disse este domingo que uma campanha de difamação estava sendo travada contra ele, depois que comentários antigos sobre as mulheres provocaram novas críticas dos parlamentares democratas.

Durante uma entrevista no programa “This Week”, da ABC, Stephen Moore disse que havia um punhado de repórteres dedicados a desenterrar informações negativas sobre sua vida pessoal e declarações anteriores.

Trump não nomeou formalmente Moore para ser um membro do Fed, o que lhe daria um papel na determinação das taxas de juros para a maior economia do mundo.

Moore disse que o presidente republicano pediu que ele aparecesse no noticiário de domingo, onde denunciou as notícias negativas como uma “campanha difamatória” e “assassinato de caráter”.

Os republicanos têm uma maioria de 53 a 47 no Senado, dando-lhes a última palavra sobre se a prometida nomeação de Moore está confirmada. Os senadores democratas criticaram Moore por suas posições políticas, incluindo seu apoio de longa data aos cortes de impostos para estimular a economia, bem como seus comentários sobre as mulheres.

“Se eu me tornar um perigo para qualquer um desses senadores, eu me retiraria”, disse Moore à ABC. “Eu não acho que vai chegar a esse ponto. Acho que as pessoas mais justas pensam que isso tem sido uma espécie de campanha contra mim.”

“Eu só acho que a percepção é muito diferente da realidade em termos da minha atitude em relação às mulheres.”

Moore disse que pediu desculpas por ter escrito uma coluna há 18 anos, na qual ele chamou a participação das mulheres no basquete de “uma farsa”, acrescentando que ele nunca escreveria uma coluna “politicamente incorreta” hoje.

Moore também foi alvo de críticas em 2014, referindo-se às cidades do Meio-Oeste dos EUA, como Cincinnati, como as “axilas da América”.

Alguns economistas e parlamentares democratas questionaram a competência de Moore, citando seu apoio por atrelar as decisões políticas aos preços das commodities e suas opiniões flutuantes sobre as taxas.

Moore foi consultor da campanha presidencial de Trump em 2016 e comentou sobre a economia em vários meios de comunicação. Em 1999, ele co-fundou o Club for Growth, uma organização que pedia impostos mais baixos e governo limitado.

Trump rompeu com a tradição pressionando frequentemente e publicamente o Fed. Ele acusou o banco central não-partidário do presidente Jerome Powell, que Trump designou para o cargo no ano passado, de prejudicar a economia e o mercado de ações. Moore disse que concorda com Trump que as taxas devem ser reduzidas.

“Foi uma decisão terrível do Fed”, disse Moore sobre a decisão do Fed de aumentar as taxas de juros em dezembro. “O mercado de ações caiu 2.500 pontos nas semanas subsequentes, e é claro que o Fed teve que reverter o curso, colocar o rabo entre as pernas e admitir que pessoas como Donald Trump e eu estávamos certos e que eles estavam errados.”

Trump também havia planejado nomear o ex-executivo da cadeia de pizzas Herman Cain para um cargo no Fed, mas Cain se retirou da consideração na semana passada, dizendo que isso reduziria sua renda e influência. Cain, cuja candidatura para a indicação presidencial republicana em 2012 foi prejudicada por acusações de assédio sexual, teria um difícil processo de confirmação porque quatro senadores republicanos expressaram reservas sobre ele.

Reportagem de Doina Chiacu e Yeganeh Torbati