Trump escolhe defensor de muro na fronteira para comandar agência de imigração dos EUA

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo que planeja indicar Mark Morgan, ex-chefe da patrulha de fronteira no governo do ex-presidente Barack Obama e que apoia a ideia de Trump de construir um muro na fronteira com o México, para comandar a Agência de Imigração e Alfândega dos EUA.

“Eu fico satisfeito em informar a todos que acreditam em uma forte, justa e sólida política de imigração que Mark Morgan se unirá à administração Trump como chefe de nossos homens e mulheres trabalhadores da ICE”, escreveu Trump no Twitter.

Morgan, que comandou a patrulha de fronteira por seis meses, saiu publicamente em apoio à ideia de Trump de ter um muro na fronteira em janeiro.

A postura linha dura de Trump quanto à imigração deve ser uma das pautas principais na eleição presidencial de 2020. O muro é uma das principais metas de Trump desde sua campanha em 2016, mas até agora não se concretizou em meio à oposição de democratas e a uma falta de acordo sobre como financiá-lo.

Por Timothy Gardner