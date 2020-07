Trump pode excluir imigrantes sem documentos de censo dos EUA, diz fonte

Presidente dos EUA, Donald Trump, em Washington 16/07/202020 REUTERS/Jonathan Ernst

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, emitirá em breve um decreto que proibirá a inclusão de imigrantes sem documentos na contagem da população no censo de 2020, disse uma fonte a par da questão nesta sexta-feira.

A fonte, que pediu anonimato para falar, não tinha detalhes do decreto presidencial.

A contagem do censo governamental ajuda a determinar onde o dinheiro dos contribuintes será usado na construção de instalações públicas, como escolas, hospitais e corpos de bombeiros, além de calcular a partilha dos Estados na Câmara dos Deputados.

No ano passado, Trump desistiu de acrescentar uma pergunta sobre cidadania no censo de 2020, depois que a Suprema Corte arbitrou contra a intenção do governo, que havia dito que novos dados sobre a cidadania ajudariam a aplicar melhor a Lei dos Direitos ao Voto, que protege os direitos das minorias. O tribunal determinou que a argumentação era “artificial”.

Por Steve Holland