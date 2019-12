Parlamentares democratas dos EUA começam a preparar artigos de impeachment contra Trump

WASHINGTON (Reuters) - Democratas da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos se concentrarão nesta sexta-feira em decidir quais acusações apresentar contra o presidente Donald Trump, agora que a presidente da Casa, Nancy Pelosi, ordenou ao Comitê Judiciário que prepare artigos formais de impeachment.

Presidente dos EUA, Donald Trump, em Washington 05/12/2019 REUTERS/Jonathan Ernst

O comitê pode elaborar e recomendar os artigos até 12 de dezembro, depois de dois meses investigando, entrevistando e realizando audiências para determinar se o presidente, um republicano, abusou do poder de seu cargo.

Dizendo que a democracia está em jogo, Pelosi disse em um pronunciamento televisionado na quarta-feira que instruiu Jerrold Nadler, presidente do Comitê Judiciário da Câmara, a preparar as acusações formais, que mais tarde serão votadas pela Casa inteira.

No cerne do inquérito de impeachment da Câmara comandada pelos democratas, que Pelosi iniciou em setembro, está o pedido feito por Trump para que a Ucrânia lançasse uma investigação sobre Joe Biden — ex-vice-presidente dos EUA que é um dos favoritos à indicação democrata para enfrentar Trump na eleição presidencial de novembro de 2020.

Trump nega qualquer irregularidade e não coopera com a investigação, que rotulou como uma farsa. Ele pode ser alvo de uma acusação de obstrução do Congresso passível de impeachment, além de outra que alega abuso de poder. Alguns parlamentares e especialistas legais também especularam que ele pode enfrentar acusações de suborno ou obstrução da justiça.

Depois de recusar todos os pedidos feitos até agora para entregar documentos e ordenar que funcionários do governo refutem pedidos de depoimento, Trump encara outro prazo final nesta sexta-feira.

Nadler deu até as 17h locais para o presidente dizer se ele ou seu conselheiro legal participará dos procedimentos a serem realizados pelo Judiciário em janeiro convocando testemunhas, apresentando provas e fazendo uma apresentação.

“Ainda estamos esperando até as 17h de amanhã para saber do presidente se ele quer apresentar ao comitê, e se quiser, será feito —suponho— na semana que vem. É tudo que direi”, afirmou Nadler aos repórteres na quinta-feira ao sair de uma reunião com Pelosi.

Ainda na quinta-feira, ele não quis dar detalhes do processo de preparação dos artigos de impeachment, dizendo somente que acredita que o comitê está “chegando lá”.

Na quarta-feira, o Comitê Judiciário realizou uma audiência na qual três especialistas em Direito Constitucional convocados por parlamentares democratas disseram que Trump cometeu delitos puníveis com um impedimento. Um quarto especialista convocado por republicanos classificou o inquérito como apressado e falho.

Reportagem adicional de Patricia Zengerle e Jeff Mason