Principais democratas deixam em aberto opção de impeachment de Trump após relatório de Mueller

WASHINGTON (Reuters) - Os principais democratas no Congresso dos Estados Unidos deixaram a porta aberta neste domingo para a busca pelo impeachment do presidente Donald Trump, mas disseram que precisam primeiro completar suas próprias investigações sobre se Trump obstruiu a Justiça durante uma investigação do conselheiro especial Robert Mueller sobre a Rússia.

Os líderes do Partido Democrata minimizaram conversas sobre um impeachment de Trump antes das eleições presidenciais de 2020, embora líderes proeminentes da ala progressista do partido, incluindo a candidata à Casa Branca, senadora Elizabeth Warren, tenham pedido o início de trabalhos nesse sentido desde a divulgação do relatório de Mueller na quinta-feira.

O presidente do conselho do Comitê Judiciário da Câmara dos EUA, Jerrold Nadler, disse que os democratas vão fazer pressão sobre diversas investigações referentes a Trump no Congresso e “irão até onde as evidências levarem”.

“Obstrução de Justiça, se provada, seria motivo para um impeachment”, disse Nadler ao programa “Meet the Press”, da NBC.

Uma versão inicial do tão aguardado relatório de Mueller, produto de uma investigação de 22 meses, traz amplas sinalizações de que Trump promoveu obstrução de Justiça, mas não teria chegado a cometer um crime, embora também não o tenha inocentado.

Mueller apontou que o Congresso tem o poder de responder se Trump violou a lei, e os democratas disseram que isso será discutido nas próximas semanas.

“Essa será uma decisão com muitas consequências, e algo sobre o que vou preservar meu julgamento até que tenhamos uma chance de deliberar sobre isso”, disse o presidente do Comitê de Inteligência da Câmara, Adam Schiff, no “Fox News Sunday”.

Por Sarah N. Lynch e Yasmeen Abutaleb; reportagem adicional de John Whitesides and Tim Ahmann