Trump quer militares dos EUA no Iraque para vigiar Irã

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que é importante manter uma base militar dos EUA no Iraque para que Washington possa vigiar de perto o Irã, de acordo com uma entrevista da CBS que será transmitida no domingo.

Trump disse que os Estados Unidos gastaram uma fortuna em uma base no Iraque. “Nós também podemos mantê-la. Uma das razões que eu quero manter é porque quero olhar um pouco para o Irã, porque é um problema real”, disse ele em trechos de uma entrevista ao programa “Face the Nation”, da CBS.

Questionado se isso significava que deseja atacar o Irã, Trump disse: “Não, porque eu quero poder observar o Irã”.

“Tudo que eu quero fazer é ser capaz de observar. Temos uma base militar inacreditável e cara construída no Iraque. Está perfeitamente situada para que possamos observar por todos os lados do conturbado Oriente Médio, em vez de nos retirarmos.”

Reportagem de Doina Chiacu e Lucia Mutikani