Trump afirma que teve "diálogo muito bom" com líder norte-coreano

Presidente dos EUA, Donald Trump, janta com líder norte-coreano, Kim Jong Un 27/02/2019 REUTERS/Leah Millis

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que teve um “diálogo muito bom” com o líder norte-coreano, Kim Jong Un, na quarta-feira, e a Casa Branca afirmou que os dois devem realizar uma “cerimônia de assinatura de acordo” no final de sua cúpula, no Vietnã, na quinta-feira.

“Grande encontro e jantar com Kim Jong Un em Hanói, Vietnã esta noite”, disse Trump em uma mensagem no Twitter ao final do primeiro dia da segunda cúpula entre os dois.

Os líderes realizarão uma reunião individual de 45 minutos na quinta-feira, seguida de conversas ampliadas envolvendo seus assessores, informou a Casa Branca.

Reportagem de Matt Spetalnick e David Brunnstrom