EXCLUSIVO-No orçamento, Trump pedirá US$8,6 bi a Congresso dos EUA para muro na fronteira

WASHINGTON(Reuters) - O presidente Donald Trump pedirá ao Congresso norte-americano 8,6 bilhões de dólares adicionais na segunda-feira para ajudar a financiar o muro que ele prometeu construir na fronteira com o México para combater a imigração ilegal e o tráfico de drogas, disseram à Reuters autoridades familiarizadas com seu pedido de orçamento para 2020.

O pedido é mais de seis vezes o que o Congresso alocou para projetos fronteiriços em cada um dos dois últimos anos fiscais e 6 por cento maior do que Trump conseguiu ao invocar poderes de emergência este ano.

Democratas, que se opõem à medida por considerá-la desnecessária e imoral, controlam a Câmara dos Deputados dos EUA, o que torna improvável que o pedido do presidente republicano seja aprovado no Congresso. Os republicanos controlam o Senado.

A despeito de uma aprovação no Congresso ou não, o pedido de orçamento pode ajudar Trump a montar seu argumento sobre segurança na fronteira, conforme a corrida presidencial de 2020 começa a tomar forma, com o presidente buscando a reeleição.

“Isso dá ao presidente a possibilidade de dizer que cumpriu seu compromisso para obter controle operacional da fronteira sudoeste”, disse uma autoridade do governo, em condição de anonimato, sobre o pedido do orçamento.

O projeto de lei do orçamento precisa ser aprovado antes de 1º de outubro - início do ano fiscal federal de 2020 - ou o governo pode ser paralisado novamente. Se o Congresso e a Casa Branca não concordarem em levantar uma lei de 2011 que estabelece um teto de gastos obrigatório, cortes profundos em muitos programas ocorrerão automaticamente.

Ao mesmo tempo, Trump e os parlamentares devem concordar em levantar o teto da dívida, ou arriscar um calote, o que causaria uma caótica derrocada econômica.

MURO

O pedido de Trump para o muro é baseado em um plano elaborado em 2017 por autoridades de Proteção Alfandegária e de Fronteiras, com o objetivo de construir ou substituir 722 milhas (1,162 km) de barreiras ao longo da fronteira, com um custo total projetado em 18 bilhões de dólares.

Até agora, somente 111 milhas (179 km) foram construídos ou estão em andamento, disseram autoridades. No ano fiscal de 2017, foram alocados 341 milhões de dólares em financiamento para 40 milhas (64 km) de muro e, em 2018, mais 1,375 bilhão de dólares foi direcionado para 82 milhas (132 km).

O governo não estimou quão longe irão os fundos de 2019, mas as autoridades dizem que, em média, o custo é de cerca de 25 milhões de dólares por milha (1,6 km).

A proposta de 8,6 bilhões de dólares para financiar o muro no ano fiscal de 2020 inclui 5 bilhões de dólares do orçamento Departamento de Segurança Nacional e 3,6 bilhões de dólares do orçamento de construção militar do Pentágono. A proposta de orçamento também incluirá mais 3,6 milhões de dólares em financiamento de construção militar para compensar quaisquer projetos atrasados pelo muro, disseram autoridades.