Pelosi diz que opinião pública tem ficado mais favorável a inquérito de impeachment de Trump

AUSTIN, Texas, EUA (Reuters) - A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, disse no sábado que a opinião pública está agora do lado de um inquérito de impeachment contra o presidente Donald Trump, após a divulgação de novas informações sobre conversas dele com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy.

Pelosi anunciou na semana passada seu apoio a uma investigação após o surgimento de uma denúncia que dizia que Trump parecia solicitar um favor político do presidente da Ucrânia com o objetivo de ajudá-lo a ser reeleito no próximo ano.

Durante meses, Pelosi adotou uma abordagem cautelosa ao ponderar os apelos de outros membros da Câmara dos Deputados para iniciar um processo de impeachment contra Trump, que ficou mais em destaque depois que o ex-conselheiro especial Robert Mueller testemunhou em 24 de julho sobre sua investigação de interferência de Trump e da Rússia nas eleições de 2016.

“Em público, a maré mudou completamente; isso pode mudar agora —quem sabe—, mas agora, depois de ver a denúncia e o relatório do IG (Inspetor Geral) e a atitude descuidada que o governo tinha em relação a isso, o povo norte-americano está tomando uma decisão diferente”, disse Pelosi em um evento de jornalismo promovido pelo site de notícias Texas Tribune.

Ela acrescentou que sua resistência a realizar uma investigação de impeachment evoluiu rapidamente conforme surgiram detalhes das negociações de Trump com o líder da Ucrânia.

“Um presidente dos Estados Unidos reteria a assistência militar paga pelos contribuintes para abalar o líder de outro país, a menos que ele lhe fizesse um favor político —isso está tão, tão claro”, disse Pelosi.