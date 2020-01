Trump poderia ser absolvido do impeachment já na sexta-feira, diz senador dos EUA

28/01/2020 REUTERS/Leah Millis

WASHINGTON (Reuters) - A pressão dos democratas para forçar os republicanos a aceitarem testemunhas no julgamento do impeachment do presidente norte-americano, Donald Trump, no Senado parecia estar se enfraquecendo nesta quarta-feira, levantando a possibilidade de o presidente poder ser absolvido já na sexta-feira.

Enquanto os senadores passaram o dia fazendo perguntas tanto à equipe de defesa de Trump quanto aos procuradores democratas do julgamento, a Casa Branca contestou a planejada publicação de um livro do ex-assessor de Segurança Nacional John Bolton, que supostamente coloca Trump em um papel central na campanha de pressão contra a Ucrânia para que o governo daquele país investigasse o rival democrata Joe Biden.

O senador John Barrasso, terceiro na hierarquia republicana, disse que é possível que o julgamento termine já na sexta-feira, sem que os democratas consigam o objetivo de ouvir os depoimentos de testemunhas no julgamento.

“O quadro está claramente na direção de se chegar ao final do julgamento na sexta-feira. A votação será na sexta-feira. Ainda temos alguns membros que disseram que querem ouvir às respostas das perguntas, mas esse é o retrato do momento”, disse Barrasso.

Perguntado sobre quando na sexta-feira a votação poderia ocorrer para uma decisão sobre testemunhas e se avançar para a absolvição ou condenação de Trump, Barrasso disse que isso seria na tarde ou no final da sexta-feira.