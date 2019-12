Trump recorre à Suprema Corte em disputa com Congresso sobre dados financeiros

Edifício da Suprema Corte dos EUA 13/11/2018 REUTERS/Al Drago

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ingressou nesta quinta-feira com documentos judiciais pedindo à Suprema Corte que bloqueie uma decisão de um tribunal inferior que ordena que uma empresa de contabilidade entregue os registros financeiros dele a uma comissão do Congresso liderada pelos democratas.

Trump tomou a medida depois que o Tribunal de Apelações do Circuito do Distrito de Columbia decidiu em 13 de novembro que não revisaria sua decisão de outubro de apoiar a decisão do Comitê de Supervisão da Câmara dos Deputados de intimar a Mazars LLP, empresa de contabilidade de longa data de Trump, para obter os registros financeiros do presidente.

Por Lawrence Hurley