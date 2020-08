Atacado pelos democratas, Trump rebate com acusação de “anarquia total, loucura e caos”

WASHINGTON (Reuters) - Depois de ser acusado pelos democratas de ser um líder caótico e desonesto, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revidou nesta sexta-feira, afirmando que os democratas, e não ele, provocariam caos aos EUA, caso Joe Biden vença a eleição em novembro.

Presidente dos EUA, Donald Trump, durante discurso em Arlington, na Virginia 21/08/2020 REUTERS/Tom Brenner

“Se nossos oponentes prevalecerem, ninguém estará seguro em nosso país”, disse Trump a ativistas conservadores em seu primeiro discurso desde o final da Convenção Nacional Democrata, na noite de quinta-feira.

“Eu sou a única coisa entre o sonho americano e anarquia total, loucura e caos”, acrescentou.

Em uma prévia do que os republicanos discutirão em sua própria convenção na próxima semana, Trump insistiu na postura de “lei e ordem” que adotou em resposta aos protestos contra o racismo e a brutalidade policial em cidades dos EUA, incluindo Portland, no Oregon.

Ele disse que a polícia foi enfraquecida em cidades “administradas pelos democratas” e citou um aumento nos assassinatos em Chicago, Mineápolis, Nova York e Filadélfia. O presidente alertou os norte-americanos a se virarem contra “socialistas radicais de esquerda e marxistas”.

Ele chamou os manifestantes em Portland de “loucos”.

“Portanto, o futuro do nosso país e certamente da nossa civilização está em jogo no dia 3 de novembro”, afirmou ele no discurso em Arlington, na Virgínia, ao Conselho de Política Nacional 2020.

O candidato democrata Biden e sua companheira de chapa, a senadora Kamala Harris, aceitaram a indicação de seu partido na convenção democrata de quatro dias, na qual autoridades caracterizaram os quatro anos de Trump no cargo como caóticos.

A convenção, realizada virtualmente por causa da pandemia de coronavírus, apresentou críticas contundentes à reputação de Trump e ao fato de mais de 170.000 pessoas terem morrido durante o surto nos EUA.

Biden abriu seu discurso na noite de quinta-feira dizendo: “O atual presidente envolveu a América sob o manto da escuridão por tempo demais. Raiva demais. Medo demais. Divisão demais”.

Em seu discurso, Trump chamou o evento democrata de “a convenção mais sombria e mais raivosa da história americana”.