Trump se reunirá com parlamentares na Casa Branca, em 25º dia de paralisação do governo

Presidente dos EUA, Donald Trump 14/01/2019 REUTERS/Joshua Roberts

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá com membros do Congresso norte-americano nesta terça-feira, quando a paralisação parcial do governo entre no 25º dia sem solução, em meio a um impasse sobre o financiamento para construção de um muro na fronteira.

Trump deve receber os parlamentares para um almoço, de acordo com sua agenda pública, que não informa quem estará presente. Democratas moderados da Câmara dos Deputados foram convidados, de acordo com a CNN e o site Politico.

Representantes da Casa Branca e líderes parlamentares não responderam imediatamente a pedidos de comentários.

Nem Trump nem líderes democratas no Congresso mostraram sinais de que cederão sobre o financiamento do muro, mas na segunda-feira o jornal Washington Post relatou que um novo grupo bipartidário de senadores norte-americanos está buscando por um acordo que possa ajudar a encerrar a paralisação parcial.

Trump, que exige 5,7 bilhões de dólares do Congresso para construir o muro prometido durante a campanha eleitoral ao longo da fronteira com o México, rejeitou na segunda-feira um pedido de colegas republicanos para reabrir temporariamente o governo enquanto continuam as negociações sobre questões de segurança de fronteira.

Reportagem de Susan Heavey