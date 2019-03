Trump pede renúncia de presidente do Comitê de Inteligência da Câmara após inquérito Mueller

Presidente do Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados, Adam Schiff 06/03/2019 REUTERS/Jim Young

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu a renúncia do presidente do Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados, Adam Schiff, nesta quinta-feira, depois que a investigação do procurador especial Robert Mueller não revelou indícios de conluio entre a campanha eleitoral do republicano em 2016 e a Rússia.

“O parlamentar Adam Schiff, que passou dois anos mentindo e vazando consciente e ilegalmente, deveria ser forçado a renunciar ao Congresso!”, tuitou Trump.

Schiff não foi acusado pelas autoridades de vazar informações confidenciais.

O tuíte foi publicado no momento em que o Partido Republicano de Trump intensifica seu contra-ataque depois da conclusão do inquérito Mueller, que foi entregue ao secretário de Justiça e procurador-geral, William Barr, na sexta-feira. O inquérito não exonerou Trump da alegação de obstrução da Justiça.

Em uma entrevista ao Washington Post, Schiff sustentou que “sem dúvida houve conluio” e disse que seu comitê continuará a investigar questões de contrainteligência.

Um porta-voz de Schiff não respondeu de imediato a um pedido de comentário.

Kellyanne Conway, conselheira da Casa Branca, havia pedido na segunda-feira que Schiff renuncie, um dia depois de Barr divulgar uma carta de quatro páginas delineando as conclusões do inquérito Mueller.

Lindsey Graham, presidente do Comitê Judiciário do Senado e aliado próximo de Trump, anunciou planos de examinar as origens dos inquéritos Trump-Rússia. Alguns republicanos destacados, incluindo o líder da minoria na Câmara, Kevin McCarthy, pediram que Schiff renuncie do comitê ou de sua presidência.

Por Makini Brice e Doina Chiacu