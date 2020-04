Trump anunciará diretrizes "flexíveis" para reabertura da economia, diz autoridade da Casa Branca

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante evento na Casa Branca 16/04/2020 REUTERS/Leah Millis

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgará nesta quinta-feira diretrizes “flexíveis”, apoiadas por especialistas médicos da sua força-tarefa contra o coronavírus, para auxiliar os Estados a avançarem na reabertura da economia do país, informou uma autoridade da Casa Branca.

“As novas diretrizes do presidente são de fato essas. São recomendações. São flexíveis. São baseadas em dados”, disse a autoridade, falando sob condição de anonimato.

Trump deve revelar as novas diretrizes às 19h (horário de Brasília) em um briefing da Casa Branca, enquanto ele tenta retomar a economia dos EUA após medidas de distanciamento social que visam retardar a propagação do vírus paralisarem grande parte da economia, expulsando milhões de norte-americanos do trabalho.